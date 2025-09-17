El caballo de Felipe Calderón

No debemos olvidar que Felipe Calderón inició la llamada guerra contra la delincuencia!!

al mismo tiempo buscó dar una imagen de autoridad ante la ciudadanía.

Sus allegados lo veían como un acto de orgullo nacional, porque un presidente cabalgando en pleno desfile evocaba tradición y liderazgo.

La mayoría del pueblo, lo criticaban, porque lo interpretaban como un exceso de protagonismo o un montaje propagandístico en medio de un país que atravesaba altos niveles de violencia.

Algo que no debemos olvidar el México del 2006 al 2012.

