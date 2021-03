El Canal de Suez suspende temporalmente la navegación por buque varado

Las autoridades reanudaron el jueves por la mañana las operaciones para liberar al barco tras un receso por la noche, según un funcionario del canal egipcio. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, dijo que los trabajadores confiaban en que no hiciera falta descargar los contenedores del buque, algo que tomaría días.

El Ever Given, un buque con bandera panameña que traslada contenedores entre Asia y Europa , quedó atascado el martes en el estrecho canal artificial que divide a África continental de la Península del Sinaí. Desde entonces, los intentos de liberar la embarcación con la ayuda de dragas, excavaciones y la marea alta han resultado infructuosos.

Esta decisión se produce después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el Mar Mediterráneo 13 embarcaciones, que sólo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el mar Rojo.