El día que Ernesto Zedillo reformo el poder judicial.

¿Fue una reforma corrupta? Aunque para muchos no hubo aparentemente evidencia pública que Zedillo haya cometido corrupción directa al reformar el Poder Judicial. Sin embargo: Sí hubo manipulación política en las designaciones clave. Algunos críticos consideran que usó la reforma para reacomodar el sistema judicial a favor de su gobierno, disfrazado de independencia. La reforma no resolvió de fondo la cultura de impunidad y corrupción en el sistema judicial mexicano, que persiste hasta hoy. Que opinan Www.elcambiodemexico.com

