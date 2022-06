‘El futuro de Ucrania está dentro de la UE’: Zelenski califica de ‘histórica’ la aceptación de candidatura

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este jueves la decisión “histórica” de la Unión Europea (UE) de otorgar a su país, confrontado a una guerra con Rusia, el estatuto de candidato para convertirse en miembro del bloque.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022