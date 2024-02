El #imssbienestar que se consolida como la institución del Estado mexicano para atender a 53 millones de habitantes que no cuentan con seguridad social. Así mismo Rehabilitamos 1,333 quirófanos; invertimos 14,386 mdp en equipamiento de hospitales y 7,731 millones de pesos en su rehabilitación; hemos contratado a 32,751 especialistas. Con esto demostramos que los mexicanos, ya contarán con atención médica gratuita universal, aunque buscan callar para que los mexicanos no se enteren, esto ya es un hecho y la, salud es prioridad en el gobierno federal. Www.elcambiodemexico.com

