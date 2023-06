“No todos tienen acceso al internet, sigue siendo una asignatura pendiente. (…) Se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite (…) que conecte todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos por teléfono celular y al internet. Sí hay satélites con esta capacidad, pero los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos, avanza mucho la tecnología en la industria militar, no la tecnología que debe ponerse al servicio de la gente, al servicio del mundo”, explicó.

