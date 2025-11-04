LocalNacional

El movimiento del Sombrero despide a su líder en Uruapan.

Más de cinco mil personas, entre simpatizantes del Movimiento del Sombrero y ciudadanos de Uruapan, despidieron entre aplausos, lágrimas y consignas al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado fin de semana.
Durante el homenaje, los asistentes exigieron justicia y el esclarecimiento total del crimen, además de reconocer el legado del joven presidente municipal, a quien describieron como un líder cercano, valiente y comprometido con su pueblo.

