El mundo de la música perdió a un ícono, Biden sobre Vicente Fernández

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó este domingo 12 de diciembre la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández y dijo que la música perdió a un ícono.

The music world has lost an icon.

The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.

Vicente will be remembered for generations to come.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2021