El papa Francisco anuncia que visitará próximamente Grecia, Chipre y Malta

“Fui a Estrasburgo pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro”, dijo a la radio del episcopado español.

Al ser consultado sobre una posible visita a España en 2022 para el año Jacobeo de Santiago de Compostela, Francisco no descartó la posibilidad, pero tomó la precaución de precisar que eso no garantizaba una visita de Estado.