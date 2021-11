El papa Francisco entrega condecoración a la periodista Valentina Alazraki

“Es un gran privilegio haber recibido esta condecoración pontificia, que está reservada a los jefes de Gobierno, a los primeros ministros, embajadores acreditados ante la Santa Sede, no por el reconocimiento en sí, sino por la voluntad del papa Francisco de concederlo por estos 47 años al servicio de esta profesión que es una verdadera pasión, por la suerte de haber cubierto a cinco pontífices que hicieron historia en la vida de la Iglesia del mundo y por haber cubierto 154 viajes papales. Lo dedico a mi empresa que hizo posible todo esto, a mi familia, a mis compañeros, a todas las personas que me acompañaron en este viaje impresionante, único, irrepetible a lo largo de más de cuatro décadas”, manifestó la periodista Valentina Alazraki.

“Le agradezco el esfuerzo de contar la realidad; la diversidad de enfoques, de estilos, de puntos de vista ligados a las distintas culturas o filiaciones religiosas es una riqueza también en la información. Les agradezco también por dar cuenta de lo que no está bien en la Iglesia, pues nos ha ayudado a no esconderlo bajo la alfombra, y por la voz que les ha dado a las víctimas de abuso”, dijo el papa Francisco.