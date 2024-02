Los expriistas tienen una nueva oportunidad de continuar en la política, al recibir el beneficio de ingresar a un nuevo partido político, observamos como el verde Ecologista, les abre las puertas a políticos que dejan las filas de #PRI #PAN #PRD. Esto ha provocado algún descontento en aquellos que pertenecen a #PVEM qué desde hace muchos años esperan una oportunidad, lo mismo comienza a suceder en #Morena como el caso de Yucatán con Rommel Pacheco, buscando Mario delgado ganar el municipio de Mérida, dice haber aceptado subir al ex nadador mexicano a la contienda para obtener el municipio y el estado con otro ex priista qué se suma a esta coalición PVEM. MORENA. PT.

Esto puede seguir sucediendo en busca de obtener triunfos a decir de Mario Delgado y Citlalli líderes del partido qué fundó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador existen muchas opiniones en redes sociales que piden no votar por estos políticos, creen que es la opción y esto podría convenir a los opositores al presidente, tú qué piensas hacer, no votar por ex panistas o ex priistas y darle el voto a los de enfrente o votar por el partido del presidente quien al final deberán respetar las reglas del partido Morena de no robar, no traicionar y no mentir.

Qué opinan?

Www.elcambiodemexico.com

