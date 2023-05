observó qué en su desesperación los hace no comprender que son minoría, la gente ya no los quiere y buscan de muchas formas ganar votos mintiendo y engañando al pueblo con falsedades de #Amlo y su familia. Es tiempo de sacar las leyes que dan el poder al pueblo y ni un paso atrás, es tiempo de respetar las leyes. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó a favor de la consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo. Así mismo citó al historiador Daniel Cossío Villegas partidario de elegir popularmente a la suprema corte de la nación. El Poder Judicial sirve a los potentados y a delincuentes; no imparte justicia en beneficio del pueblo; por eso hay que renovarlo. El Art. 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene derecho a cambiar la forma de gobierno para su beneficio. Www.elcambiodemexico.com

You may also like