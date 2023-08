Los aspirantes Perredistas que quedan fuera fueron Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, Silvano comento respeto, pero no comparto, me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador porque no conocemos con qué criterios o elementos, la decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo al igual que la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país.

