El pueblo de México es generoso como ninguno: Claudia Sheinbaum

El pueblo de México es de una generosidad incomparable; saca las lágrimas y quita el aliento. expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Si somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuestra obligación es entregarnos por completo a servir a quienes más lo necesitan.

Expreso la presidenta de México.

Que opinas.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México