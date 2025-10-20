LocalNacional

El pueblo de México es generoso como ninguno: Claudia Sheinbaum

El pueblo de México es de una generosidad incomparable; saca las lágrimas y quita el aliento. expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Si somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuestra obligación es entregarnos por completo a servir a quienes más lo necesitan.
Expreso la presidenta de México.
