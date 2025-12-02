El regreso del hombre que los opositores a la 4T temen

El Regreso del hombre que Muchos Temen

En política nada está escrito, pero hay señales que a veces hablan más fuerte que los discursos. Durante meses se ha insistido en que Andrés Manuel López Obrador está retirado, en paz, escribiendo, leyendo, dedicado a su vida personal. Sin embargo, hay algo que se mueve en el ambiente: un intento permanente de erosionar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la pregunta inevitable surge: ¿y si tanto ataque termina provocando exactamente lo contrario a lo que buscan? ¿Y si AMLO decide regresar, aunque sea parcialmente, a la vida pública?

La sola idea inquieta a más de uno. López Obrador no es un político más; es un fenómeno social, un liderazgo que cambió las coordenadas de la vida pública y que, con todo y sus detractores, conserva una base leal, amplia y organizada. Su imagen, lejos de diluirse, parece tomar una nueva dimensión desde que dejó el cargo: la figura del fundador que observa, que aconseja, que no compite por nada, cuya sola sombra pesa.

Si AMLO decidiera intervenir con mayor fuerza, no se trataría de buscar un cargo eso está descartado constitucional y políticamente sino de ocupar el espacio político que siempre ha dominado con naturalidad: el de la voz que marca línea, que articula un proyecto y que moviliza conciencias. Y para la oposición, un eventual retorno así sería profundamente incómodo. Porque si ya les cuesta trabajo enfrentar a Sheinbaum, enfrentar a Sheinbaum y a López Obrador en el mismo escenario sería un desafío mayor.

Hoy, los ataques a la presidenta no solo buscan dañarla a ella; buscan también enterrar simbólicamente al movimiento que ambos representan. Sin embargo, lo que podría estar ocurriendo es exactamente lo contrario: un reacomodo en la narrativa, un cierre de filas, una posible reactivación del liderazgo del expresidente como respuesta.

Sheinbaum, por su parte, ha mostrado estilo propio, resultados y un temple poco común. Pero si AMLO sintiera que el proyecto está siendo socavado de manera injusta o artificial, no sería extraño verlo regresar a la arena pública: más activo, más visible, más directo. No para sustituir ni eclipsar a la presidenta, sino para blindarla. Un “regreso” táctico, calculado, quizá temporal… pero de alto impacto.

Y ahí está el punto central: quienes presionan, atacan y sobredimensionan conflictos podrían estar provocando la reaparición política de la figura que más desean fuera del escenario. En política, los movimientos desesperados suelen activar fuerzas que estaban dormidas. Y pocas fuerzas han sido tan decisivas en este país como la capacidad de López Obrador para mover la conversación nacional en cuestión de horas.

¿Regresará?

Nadie puede asegurarlo.

Pero si lo hace, no será por ambición personal, sino porque hay momentos en que incluso los retirados saben que la historia les vuelve a tocar la puerta. Y cuando eso ocurre, algunos se lamentan… y otros se fortalecen.

#lacolumna #elcambiodemexico #Prediccionpolítica por. Antar Moises N.