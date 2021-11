EMA evalúa posible uso de la vacuna Spikevax contra COVID-19 de Moderna en niños de 6 a 11 años

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comenzó este miércoles a evaluar la posible extensión de la licencia europea de Moderna a niños de entre 6 y 11 años, una vacuna autorizada en la actualidad solo para mayores de 12 años.

Te recomendamos: EMA analiza molnupiravir para posible uso de emergencia contra covid-19

El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA revisará los datos sobre la vacuna Spikevax, de Moderna, para determinar si respaldan su seguridad y eficacia contra la COVID-19 en esa franja de edad, lo que incluye los resultados de un estudio clínico en curso.

La agencia espera concluir su evaluación de estos datos en “aproximadamente dos meses” y decidirá si recomendar la extensión del uso de esta vacuna a menores de entre 6 a 11 años, dependiendo de si los datos disponibles son suficientes o se necesitará más información o análisis complementarios.

Cuando termine de evaluar los datos, la EMA comunicará los resultados a la Comisión Europea, que es quien tiene la última palabra sobre la extensión de la licencia.

‼️ EMA starts evaluating an application to extend the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, to children aged 6 to 11.

Read the full press release: 👇https://t.co/QWfQDOTtht#COVID19 #Pandemic #PublicHealthEmergency pic.twitter.com/VnFLd59SGW

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 10, 2021