EMA respalda uso de pastilla de Merck contra covid, antes de autorización oficial

No se recomienda ingerir este fármaco durante el embarazo, ni en mujeres que puedan quedar embarazadas o no estén utilizan un método anticonceptivo eficaz, mientras que aquellas que pueden quedarse embarazadas debe usar anticonceptivos eficaces mientras reciban este tratamiento y durante cuatro días después de la última dosis, advierte la EMA.

La agencia ha revisado los datos disponibles sobre la calidad del fármaco y los resultados de los estudios completos y los que aún están en curso, así como los resultados provisionales del estudio principal en pacientes no hospitalizados y no vacunados con al menos una afección subyacente que los pone en riesgo de sufrir covid grave.