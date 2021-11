Embajadores de EEUU y México coinciden que reunión trilateral resaltó importancia de continuar trabajando juntos

“No me gusta mirar por el espejo retrovisor porque es mejor mirar hacia adelante, es lo que tenemos que hacer, pero lo que ha pasado realmente desde que llegó el presidente Biden a la oficina, desde que comenzaron las comunicaciones entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, es la apertura mundial de un capítulo completamente nuevo; un diálogo económico de alto nivel no se había dado durante 5 años, un diálogo de seguridad de alto nivel no se había dado durante 5 años… estoy más optimista que nunca sobre la relación entre Estados Unidos y México”, explicó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

