Emergencia en Poza Rica, se desborda Río Calzones.

Emergencia en Poza Rica, Veracruz, gobierno atiende a los habitantes de las zonas afectadas.
El río Cazones se desbordó la madrugada de este viernes, alcanzando un nivel de 7.30 metros y provocando inundaciones severas en diversas zonas de la ciudad.

Colonias como Las Granjas, Palma Sola, Morelos y la zona UV Medicina están entre las más afectadas.
El bulevar Lázaro Cárdenas permanece cerrado y el puente Cazones fue bloqueado por seguridad.

Autoridades locales habilitan refugios temporales y continúan labores de rescate.
