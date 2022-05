Emiratos Árabes Unidos despide de manera discreta al presidente Jalifa bin Zayed

Emiratos Árabes Unidos (EAU) despidió de manera discreta a su presidente, Jalifa bin Zayed Al Nahyan, también gobernante de Abu Dabi, que falleció a los 73 años por causas que no han sido reveladas, a pesar de que en 2014 sufrió graves problemas de salud que le apartaron de la escena pública.

Te recomendamos: Muere Leonid Kravchuk, primer presidente de Ucrania independiente de la URSS

La muerte de Jalifa, el segundo presidente del país, ha motivado una oleada de mensajes de condolencia por parte de los otros líderes de Oriente Medio, así como de la comunidad internacional, que recordaron al difunto como un gran aliado y uno de los impulsores de la modernización de Emiratos.

Sin ofrecer detalles acerca de la causa de la muerte, las autoridades emiratíes declararon un luto oficial y ordenaron la colocación a media asta de las banderas nacionales por un periodo de 40 días, una costumbre en algunos países árabes, así como la suspensión de los trabajos en instituciones públicas y privadas.

Según la agencia de noticias estatal emiratí WAM, la oración fúnebre se llevó a cabo en la mezquita Jeque Sultán bin Zayed de Abu Dabi al término del rezo musulmán tras la puesta de sol, y tan solo las autoridades tuvieron acceso a un evento que tampoco fue retransmitido.

#VIDEO: Funeral prayer in absentia (Salat Al-Ghayib) was performed at the Grand Mosque in #Makkah for the late #UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan — https://t.co/uKPdfJHyyv pic.twitter.com/7oF4NgQG4p

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) May 13, 2022