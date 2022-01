Emiratos Árabes Unidos intercepta misil balístico durante la visita del presidente de Israel

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron que han interceptado y destruido un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, sin provocar víctimas, en un momento en el que el presidente israelí, Isaac Herzog, se encuentra de visita oficial en el país árabe.

El Ministerio de Defensa de Emiratos anunció en Twitter que las defensas aéreas “interceptaron y destruyeron un misil balístico lanzado por los hutíes contra el país” y que sus restos “no provocaron pérdidas” humanas.

Asimismo, indicó que los restos del misil interceptado “cayeron fuera de las áreas pobladas” y afirmó que las Fuerzas Aéreas emiratíes, junto a la coalición militar liderada por Arabia Saudí, “tuvieron éxito destruyendo el lugar de lanzamiento y el lanza misiles en Yemen”, sin aportar más detalles.

El Ministerio no especificó dónde fueron interceptados los misiles, pero testigos en Abu Dhabi aseguraron haber escuchado explosiones sobre la capital.

UAE MOD Joint Operations Command announces at 00:50 UAE time the destruction of platform for ballistic missile launched from Al-Jawf, Yemen towards UAE. Missile was intercepted at 00:20 by air defences. Video of successful destruction of missile platform and launch site pic.twitter.com/CY1AoAzfrp

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022