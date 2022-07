Empleada doméstica se vuelve “influencer” en TikTok; trabaja hasta 12 horas y da tips a sus colegas

En TikTok, una empleada doméstica de la localidad Ingeniero Maschwitz, Argentina, se ha convertido en una “influencer” al compartir videos de sus viajes y rutinas de limpieza.

Pese a trabajar hasta 12 horas, Yanina Alfaro de 44 años de edad, comenzó a notar que su cuenta de TikTok era vista por varias miles de mujeres dedicadas al trabajo doméstico, por lo que durante y después de la pandemia decidió mejorar la calidad de su contenido en redes sociales.

Ahora su cuenta posee más de 25 mil seguidores y es señalada como una fuente de inspiración para otras personas que laboran en este sector.

En la sección de preguntas y respuestas de esta red social, Alfaro explica sus estrategias de trabajo para generarse más ingresos, brinda consejos y comparte su experiencia al ahorrar “para darse sus gustos”, y también explica que en varias ocasiones ha sido discriminada por su labor debido a que muchas personas creen que una empleada doméstica pueda darse una buena vida.

“Vos te das esos lujos porque trabajás en la Municipalidad. Seguro que estás cobrando algo del gobierno. O sos una planera” leyó entre los comentarios de sus videos en una ocasión, por lo que decidió mostrar cómo “la planera” se levantaba a las cinco de la mañana para ir a trabajar.

“En la Argentina si la estás pasando bien es porque sos planero, nunca va a ser por trabajo, siempre eso, o sino porque trabajás en el Gobierno, o porque estás robando. Eso es lo que se expresó en la cuenta…

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuando va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el Arakur, el hotel más caro de Ushuai”, detalló.