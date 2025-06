Enrique Alfaro busca ser entrenador de fútbol

Hace 3 años decidí que al final de mi gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol. Hoy he dado un paso muy importante para mi en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el real madrid (después de Chivas, claro). Será el nuevo entrenador que requiere Chivas o que piensan!!! Www.elcambiodemexico.com

You may also like