Enrique y Meghan visitan a Isabel II de camino a los Países Bajos

La visita, que no había sido anunciada públicamente, se produce después de que Enrique no asistiera el pasado 29 de marzo en la abadía londinense de Westminster a un servicio religioso en memoria de su difunto abuelo , el príncipe Felipe, al que sí asistió la Reina, que últimamente limita sus comparecencias por problemas de movilidad.

La pareja , que no había estado junta en el Reino Unido desde que se desvinculó de la Casa Real a principios de 2020 , se encontró el jueves no solo con la abuela del príncipe sino también con su padre, el príncipe Carlos, de acuerdo con la prensa local.