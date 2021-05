Entra en vigor el alto fuego entre Israel y Hamás tras once días de enfrentamientos

Sin embargo, los medios israelíes señalan que no se dispararon grandes descargas, aunque los bombardeos con cohetes y granadas de mortero dejaron un herido, informa ‘The Times of Israel’.

El acuerdo de alto el fuego negociado por Egipto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entró en vigor oficialmente esta madrugada de viernes tras once días de una escalada de violencia que no se registraba en el territorio desde 2014.