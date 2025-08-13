Envían a 26 generadores de violencia más a EEUU.

El pasado martes 12 de agosto de 2025, México entregó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas al crimen organizado.

Como parte de una operación coordinada entre ambos gobiernos. Aunque se asemeja a una extradición, el gobierno mexicano la clasificó como un “traslado especial”, realizado en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, con la condición de que el Departamento de Justicia de EE. UU. no solicite la pena de muerte para los acusados.

¿Quiénes fueron algunos de los entregados?

Entre los más destacados se encuentran Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, quien señalaba a la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón de hacer tratos con la familia Michoacána, algo que seguro hablara en Estados Unidos, así mismo a Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como operador de laboratorios de metanfetamina. Abigael González Valencia (“El Cuini. Quienes enfrentan cargos como narcotráfico, secuestro, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y uso de armas exclusivas del Ejército. En total, estos 26 individuos serán procesados por la justicia estadounidense, con posibles condenas de cadena perpetua. Este traslado marca la segunda operación masiva de este tipo en 2025. En febrero, fueron enviados desde México a EE. UU. 29 individuos, entre ellos el notorio narcotraficante Rafael Caro Quintero.

