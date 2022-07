¿Es buen momento para invertir en Bitcoin?

“No inviertan dinero que no están dispuestos a perder; no inviertan sus ahorros, no inviertan su salario en criptomonedas, es decir, inviertan una cantidad que los mantiene seguros”, dijo Carlos Fernández de Lara, inversionista en criptomonedas.

“Hay países donde existen reglas expresas como en Estados Unidos, donde hay una regla expresa de declarar tu inversión, en México no existe esa regla expresa. Mientras no existan reglas específicas en México para regular la materia fiscal en sus pormenores nos tenemos que ir a las reglas generales”, concluyó Ricardo Cacho.

“Tienes sus riesgos porque ellos no solo la adoptaron como de curso legal, sino, además, han invertido parte de sus reservas legales. A largo plazo es una buena idea, pero depende de qué tanta liquidez tenga el país, si está arriesgando demasiado de sus reservas puede ser un riesgo”, agregó Ricardo Cacho, experto en criptomonedas y ex director general de Control Procedimental de la SHCP.

“La gente se asustó y dijo: ya no vamos a comprar, vamos a vender porque me conviene más poner mi dinero en dólares por toda esta situación que está sucediendo, tengo más seguridad en este tipo de monedas que en una criptomoneda”, dijo Rocío Aldeco Pérez, profesora de carrera asociada en la Facultad de Ingeniería del Departamento de Computación de la UNAM.