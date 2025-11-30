Es tiempo de los trabajadores. Columna política.

Salario subio con la 4ta Transformación y debe ser hora de poner al trabajador en el lugar que merece.

Por. Antar Moises N.

Columna Prediccion política.

Este lunes el gobierno federal anunciará el aumento del salario mínimo para 2026 y presentará formalmente la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y aunque algunos sectores empresariales reaccionarán con el libreto de siempre —que habrá cierres, quiebras, inflación o desempleo, lo cierto es que México ya no puede seguir posponiendo cambios que en otros países se consideraron derechos básicos hace décadas.

Durante años se justificó que el salario mínimo se mantuviera deprimido para “cuidar la estabilidad económica”. El resultado: millones de trabajadores que, aun con empleo formal, permanecieron atrapados en la pobreza.

Hoy, cualquier aumento que acerque el salario a la realidad del país no debería verse como un regalo del gobierno, sino como una corrección histórica. Es simple: nadie que trabaja tiempo completo debería vivir en la precariedad. No hay argumento técnico que reemplace esa verdad moral.

Mientras el mundo avanza hacia modelos laborales más humanos y productivos, México todavía discute si trabajar menos puede ser peligroso para la economía.

Preguntó Peligroso para quién!!

Para los trabajadores no:

trabajar menos horas mejora la salud, la vida familiar, el rendimiento y la calidad de trabajo. Para las empresas responsables tampoco: en muchos casos aumenta la productividad.

Quienes más se oponen son quienes durante años se beneficiaron de exprimir jornadas largas sin pagar horas extra o sin modernizar sus procesos. La reforma exhibe un modelo laboral agotado y abre el camino a uno más sano y competitivo.

Un país no se mide solo por su PIB, sino por la vida de su gente

El debate del lunes no es técnico, es ético. Se trata de decidir si México quiere seguir teniendo trabajadores exhaustos, mal pagados y sin tiempo para vivir… o si por fin reconocerá que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

Aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral no resolverá todos los problemas, pero sí enviará un mensaje contundente: México no puede construir futuro con trabajadores agotados y empobrecidos.

Es hora de dignificar el trabajo. Y este lunes, el país tiene una oportunidad real de comenzar a hacerlo.

