ES TIEMPO DE PAGAR LOS 74 MIL MILLONES DE PESOS QUE DEBE SALINAS PLIEGO.

NO HAY DE OTRA ES TIEMPO DE PAGAR, SE ACABÓ EL PODER DE LOS PODEROSOS.

Hace tan solo unos meses, Salinas Pliego se burlaba de personas como Lilia Aguilar con ofensas qué lastiman a un ser humano, esta mujer que trabaja como cualquiera, en bien del país y este empresario como su llegada y servicial ex trabajadora, Lilly Tellez, la atacan y menosprecian, sin darse cuenta que la salud no es eterna, eso debe recordarlo cualquier persona que se aprovecha de algún problema de salud, al hablar de ello con tono de sarcasmo serpiental.

Hoy el dueño de diversas empresas, yates, aviones, helicópteros, más lo que presuma en unas horas como suele hacerlo, esta desesperado, molesto, enojado, buscando atacar y atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque no tiene como protegerse de esta deuda que tiene con los mexicanos, es tiempo de pagar, con esta nueva Corte del poder judicial, las cosas cambian y se acaba el poder de los poderosos, valga la redundancia..

Www.elcambiodemexico.com

Que opinan..

