Es tiempo que políticos se ensucien por ayudar a nuestro pueblo en lugar de criticar.

Critican a Nahle desde las, alturas, polític@s que no se mojan los zapatos Ferragamo o su ropa de excelentísimas marcas de diseñador

Por Antar Moisés

Rocío Nahle ha sido blanco de críticas por parte de la oposición. Los mismos de siempre: los que nunca se ensucian las manos, los que opinan desde la comodidad de un escritorio o el lujo de un departamento con vista panorámica.

Si tan solo esos que tanto hablan de la gobernadora fueran a ayudar, a ver de cerca el trabajo que cuesta cuidar a la gente, garantizar que las familias vuelvan a casa con vida, reconstruir calles, viviendas y esperanzas, otro sería el discurso.

Pero no. Ellos no se mojan los Ferragamo, ni las camisas de diseñador o los pantalones planchados. Desde la distancia lanzan juicios, mientras los verdaderos esfuerzos se hacen entre el lodo, el cansancio y la urgencia de sacar adelante a un pueblo que hoy enfrenta las consecuencias de las lluvias y los desastres naturales.

Criticar es fácil. Gobernar, responder, y estar del lado de la gente cuando más lo necesita, eso no lo hacen, buscan pretextos burdos para evitar visitar las zonas del desastre.

Mientras la mandataria recorre comunidades, supervisa la entrega de apoyos y coordina esfuerzos para que las familias regresen con vida y dignidad a sus hogares, algunos prefieren opinar desde la distancia: desde oficinas climatizadas, pisos altos o la comodidad de un teléfono de última generación.

No se trata solo de política, sino de empatía. Porque es fácil hablar cuando no se pisan calles encharcadas ni se observa el esfuerzo de cientos de servidores públicos que, bajo la lluvia, trabajan por reconstruir viviendas y caminos.

Las críticas son parte de la vida pública, pero también lo es el compromiso de estar cerca de la gente. Y en momentos de emergencia, eso marca la diferencia entre quienes gobiernan y quienes solo comentan.

La diferencia entre la política del discurso y la del trabajo se nota cuando el suelo está mojado.

Así las cosas.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por. Antar Moises N.