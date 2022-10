‘Es una cacería de brujas al más alto nivel’: Trump responde con extensa carta a Comité Legislativo

En la carta, dirigida al presidente del panel, el congresista demócrata Bennie Thompson, Trump arremete contra el comité asegurando que no siguió el debido proceso, al no incluir lo que él considera republicanos “de verdad”.

El político republicano no aclara explícitamente si cumplirá o no con la citación que será enviada por el comité, pero sus críticas demuestran poco interés en cooperar con la investigación.