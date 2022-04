Estado Islámico llama a atacar Europa aprovechando la guerra en Ucrania

“Es una guerra, a la que pedimos a Dios que no sofoque sus fuegos hasta que se quemen los adoradores de la cruz y destruyan su reino para que sufran lo que han sufrido los musulmanes”, aseguró al final del audio, difundido en canales de Telegram y cuya autenticidad no pudo ser verificada, en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero.

You may also like