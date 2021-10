Estados Unidos incluye en lista negra a cuatro operadores del CJNG

Estados Unidos aumentó el miércoles, 6 de octubre de 2021, las presiones contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al sancionar a cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal que es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

A dos días del primer encuentro en la capital mexicana del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que fueron designados como narcotraficantes los integrantes del CJNG, Aldrin Miguel Jarquin, José Jesús Jarquin, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Anton, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Con esta decisión las autoridades prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés de los cuatro mexicanos designados.

Los cuatro sancionados son señalados de manejar las operaciones del CJNG a través del puerto de Manzanillo, Colima, y sus alrededores.

