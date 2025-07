Estados Unidos quiere el control de México nuestros recursos y acceso en las fronteras.

Estados Unidos no acepta sus propios errores. Si una marcha se sale de control, México y su presidenta son los culpables, como lo señaló Kristi Noem en su momento. Asimismo, la detención de Ovidio Guzmán se realiza en este país. Ahora buscan desestabilizar con los tratos con la Fiscalía de Estados Unidos. Donald Trump impone aranceles sin motivo, cuando su país no hace nada por detener el flujo de drogas y armas. Pam Bondi, la fiscal, señala que los carteles son sus peores enemigos, cuando en realidad hacen tratos con ellos sin importar los delitos cometidos en nuestro país. Buscan ser la balanza del mundo, pero no aceptan perder el poder de ingresar con sus equipos y controlar nuestra nación. Esa es la base del problema. Quieren un títere que puedan manejar. Esto no sucederá con la 4ta Transformación. Los opositores están felices de ver los conflictos entre ambas naciones. ¿Acaso creen que en un conflicto armado entre países, serían soldados para defender su patria? Claro que no. Lo primero que harían sería tomar a sus familiares e irse a España o Europa. Solo buscan poder, no saben vivir sin tener un pueblo bajo su control. Deben entender que eso ha acabado y México está de pie para defender nuestras raíces de cualquier extranjero que busque apropiarse de nuestros recursos y explotar cada yacimiento que tenemos. Algo similar sucede con otros países hispanos y latinos que deciden perder relaciones con Estados Unidos. Las amenazas ya no causan efecto y con un Trump que es imposible de lograr una relación bilateral, México es nuestro. Así como ellos sacan a los migrantes con resentimiento y agresión, porque sienten que su país no los necesita, tiempo al tiempo, seguramente sabrán cuánto requieren las manos mexicanas.

Que opinan..



