Este miércoles llegará especialista de EUA para rescate de mineros en Coahuila

“Yo por el agua, yo nada más me salí por eso y el terreno estaba más o menos como quiera el terreno, si había bastante agua. Estaba un charcote de agua y me agarré del monorriel y en eso echaron andar la banda, trabajó la banda y yo por fijarme para abajo a ver la banda perdí pisada aquí arriba y al agua me fui”, relató Martín Solís, exminero Conchas Norte.

“Lo que sí había era agua, agua en la parte de abajo, pero había depósitos donde la bombeaban de esa parte hacia cierto crucero y del crucero a otra parte y luego al exterior…Agua y aparte el carbón ya no era costeable, no salía muy limpio, ya venía muy manchado”, refirió Armando Guajardo, exminero Conchas Norte.

“El peligro que nos asechaba era el gas, el agua la teníamos controlada, la mina pasa por debajo del río, entonces ese río está arriba, no es agua que haya caído del río, esa agua se acumuló ahí de tanto tiempo. El agua que sacabas en tres horas, en una hora se te acumulaba y ya no te dejaba trabajar. Una cantidad de treinta y tantos años cuánta agua cree que se haya acumulado, abajo es un mar, es un mar”, refirió Fernando González, exminero Conchas Norte.