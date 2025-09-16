Estefanía Mercado demostro que se puede gobernar cercana a la gente.

Estefanía Mercado: el rostro de un cambio real en Playa del Carmen

En política, los discursos sobran, pero los números no mienten. Playa del Carmen, un municipio que durante años esta localidad viajo entre un crecimiento desordenado y la falta de rumbo, hoy empieza a mostrar señales claras de transformación.

Y esta transformación lleva nombre y apellido: Estefanía Mercado, su actual presidenta municipal.

Lo que más convence no son las palabras, ni las promesas, sino los hechos que se reflejan en su crecimiento público en los medidores, de México.

La mejora en inversión, infraestructura, recuperación de espacios públicos y la seguridad que poco a poco vuelve a sentirse en las calles, donde los playenses hablan de una gestión diferente.

Mercado ha demostrado que se puede gobernar con visión, pero también con cercanía.

Su estilo combina firmeza administrativa con sensibilidad social, algo poco común en la política local.

No se trata de improvisación ni de marketing vacío; se trata de resultados que están palpables en el día a día de este municipio del bello Caribe.

Lo cierto es que Playa del Carmen no podía seguir con inercia y falsas esperanzas que solo beneficiaban a unos cuantos.

Con la llegada de Estefanía Mercado ha llegado un punto de inflexión: un gobierno que no se esconde tras excusas, sino que enfrenta problemas con estrategia.

La política, al final, se mide en confianza y en resultados. Y en ambos rubros, la presidenta municipal ha dado un paso al frente. Playa del Carmen necesitaba un cambio y, sin duda, lo está viviendo.

Lo valioso de Estefanía Mercado no es solo su capacidad de gobernar, sino su manera de acercarse a la gente.

No gobierna desde un escritorio cómodamente con su café y celular, sino desde el contacto directo, escuchando y resolviendo. Esa cercanía no se finge: se siente.

Yo veo a una mujer comprometida, que no se deja intimidar por la magnitud de los problemas y que entiende que el poder solo tiene sentido si se traduce en bienestar.

Por eso admiro a esta joven Quintanarroense: porque lo demuestra que todo es posible, cambiar las cosas, y que Playa del Carmen puede brillar con más fuerza cuando hay voluntad real de trabajar.

Pero el cambio verdadero no depende solo de una persona. Depende también de la ciudadanía. Si quieren que Playa del Carmen siga creciendo con orden, seguridad y crecimiento debemos involucrarnos, cuidar lo que ya se ha logrado y exigir siempre más.

Con la 4ta transformación es posible, se ven los cambios pero requiere de una sociedad que acompañe y respalde, a sus servidores públicos quienes buscan una mejor calidad de vida para sus gobernados.

Hoy el ejemplo de Estefanía Mercado nos recuerda que sí se puede gobernar diferente. Ahora toca a los playenses asumir la parte que les corresponde: si desean defender este rumbo y ser protagonistas del cambio, no hagan caso de malos comentarios, vean los datos duros del gobierno de su presidenta, seguramente entenderán qué hay una gran diferencia entre el pasado azul y el presente de la 4T.

Porque el futuro de Playa del Carmen no se escribe solo desde el ayuntamiento, se hace desde cada hogar, cada barrio y cada ciudadano comprometido, así es como lo veo yo.

Y tu…

#Prediccionpolítica #noticias #elcambiodemexico #lacolumna

Por: Antar Moises N.