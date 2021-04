Estos son los beneficios de comer cacahuates todas las semanas

De igual forma, no se recomienda ni comerlos todos los días ni comerlos en exceso. Los frutos secos llegan a tener 500 kilocalorías por cada 100 gramos, por lo que no se recomienda excederse en su consumo.

Entre otros nutrientes, los cacahuates proporcionan grasas saludables. Comúnmente se cree que engordan, sin embargo estudios, como este publicado en The Journal of Nutrition , aseguran que su consumo no está relacionado con un aumento de peso, siempre y cuando se ingieran con prudencia.