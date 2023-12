Ex priistas deciden apoyar a Claudia Sheinbaum despues de darse cuenta que el presidente de revoluciónario institucional traicionó y cedió espacios a panistas, hoy el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, Eruviel Ávila, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el senador Jorge Carlos Ramírez, crean la alianza Progresista para ayudar a la candidata de Morena. En la conferencia comenta Adrián Rubalcava, pobre Xóchitl tan lejos de la presidencia y tan cerca de Alito Moreno. Que opinan de esta alianza que fue recibida con buenos ojos por el presidente de Morena Mario Delgado Carrillo.

