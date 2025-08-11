Nacional

Excesos del hijo de Felipe Calderón.

adminBy 44 views

Hijo de Felipe Calderón, critica a Morena y la 4t, por supuestos lujos, el calla de su forma de vida, de donde sale para ese estilo que maneja en sus redes sociales de excesos en viajes, yate, hoteles, restaurantes, casa en España.

Hijo de Felipe Calderón quien fue presidente de México (2006-2012)
A Luiis Felipe Calderón Zavala en redes sociales se le ha visto en viajes internacionales frecuentes, practicando deportes acuáticos y en eventos exclusivos.
Se ha mencionado que la familia Calderón-Zavala posee una propiedad en España y accede a yates, aunque no se ha comprobado que sean de su propiedad directa, pero tampoco lo han desmentido.
Aquí la incongruencia que señalan sus detractores es que critica el gasto o los supuestos lujos de funcionarios de la 4T mientras él exhibe un estilo de vida costoso sin detallar de qué actividad privada lo financia.

elcambiodemexico

admin

Madre. Abuela y presidenta.

Previous article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Nacional