Excesos del hijo de Felipe Calderón.

Hijo de Felipe Calderón, critica a Morena y la 4t, por supuestos lujos, el calla de su forma de vida, de donde sale para ese estilo que maneja en sus redes sociales de excesos en viajes, yate, hoteles, restaurantes, casa en España.

Hijo de Felipe Calderón quien fue presidente de México (2006-2012)

A Luiis Felipe Calderón Zavala en redes sociales se le ha visto en viajes internacionales frecuentes, practicando deportes acuáticos y en eventos exclusivos.

Se ha mencionado que la familia Calderón-Zavala posee una propiedad en España y accede a yates, aunque no se ha comprobado que sean de su propiedad directa, pero tampoco lo han desmentido.

Aquí la incongruencia que señalan sus detractores es que critica el gasto o los supuestos lujos de funcionarios de la 4T mientras él exhibe un estilo de vida costoso sin detallar de qué actividad privada lo financia.

elcambiodemexico