Informa el ex gobernador Héctor Astudillo, en Twitter del fallecimiento de du hijo, aquí sus palabras. Con profundo dolor, mi esposa Merce, mi nuera Karina, mis nietos Héctor y Javier y mi hijo Ricardo informamos el fallecimiento de nuestro amado hijo, esposo, padre y hermano. Te deseamos Héctor Javier que Dios te bendiga, que te reciba y te ilumine siempre. Descansa en paz mi rey”, difundió el ex gobernador, Héctor Astudillo, en su cuenta de Twitter.

