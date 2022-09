Fallece Lupe Tijerina, vocalista de Los Nuevos Cadetes, en accidente automovilístico

Lupe Tijerina, vocalista de Los Nuevos Cadetes, falleció en un accidente automovilístico. Así lo dio a conocer tanto su familia como sus compañeros de agrupación. La noticia ha consternado al mundo de la música regional mexicana.

N+ te recomienda: Motociclista queda debajo de automóvil en accidente de Orizaba

La madrugada del viernes 23 de septiembre, Lupe Tijerina conducía por una carretera de Nuevo México con dirección a California cuando el vehículo particular que conducía sufrió un grave siniestro, donde perdió la vida.

Aún no se conocen las causas del accidente. No obstante, la familia no descarta que Lupe Tijerina haya sufrido un infarto o que se haya quedado dormido mientras conducía.

“No alcanzó a llegar mi viejo. A las cinco de la mañana, no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido. No sabemos. Pero el carro quedó desecho”, escribió uno de sus hijos.

Tijerina destacó por retomar el legado de su primo, también llamado Lupe Tijerina, quien fundó Los Cadetes de Linares y que falleció en 2016. Bajo la influencia de su primo, fundó Los Nuevos Cadetes y promocionó la música regional mexicana por México y Estados Unidos.

El cantante tenía 69 años de edad al momento del accidente.

Fuente: Televisa