Falleció Osamu Kobayashi, el director del anime de Naruto

Kobayashi dirigió animes como Paradise Kiss, Someday’s Dreamers II Sora, Table and Fishman, End of the World, Digital Juice y Ani-Kuri 15. Se desempeñó como director de episodios para anime como Naruto Shippuden, Gurren Lagann, Gad Guard, Dororo y Lupin III: Parte IV.

You may also like