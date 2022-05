FBI entrevista a los padres del joven acusado del tiroteo en Buffalo

Un policía dijo a The Associated Press que los detectives estaban investigando si él había publicado un manifiesto en línea. El agente no tiene permitido hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

No quedó claro de momento por qué Gendron viajó 320 kilómetros desde Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo y hasta ese supermercado en particular en una zona de mucha población negra, pero imágenes de la plataforma Twitch parecían mostrar un insulto racista grabado en el fusil que usó en el ataque junto con el número 14, posible referencia a un lema de supremacistas blancos.

No queda claro por qué Gendron viajó 320 kilómetros desde Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo y hasta ese supermercado en particular, ubicado en una zona de mucha población negra.