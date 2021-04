Félix Salgado Macedonio acusa hostigamiento por parte del INE

Durante el actual proceso electoral en México, Morena ha sido el primer partido al que le cancelan dos candidaturas a gobernadores en los estados de Guerrero y Michoacán, esto por no reportar gastos de precampaña y en esas entidades hasta el momento no tienen candidatos en la contienda electoral.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) nos anda hostigando, nos esta fiscalizando esta marcha, queriendo contabilizar a mi cuenta como candidato y yo aquí vengo como ciudadano igual que ustedes, no vengo a pedir votos, no vengo a hablar del proyecto político, vengo a protestar al igual que ustedes”, dejó en claro el político en un mitin tras la marcha.