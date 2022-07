Fiscal de EUA conversa con Ebrard; agradece a México detención de Caro Quintero

El fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, conversó vía telefónica con el canciller Marcelo Ebrard para expresarle su agradecimiento por la detención de Rafael Caro Quintero.

Te recomendamos: Juez del Edomex analizará amparo de Caro Quintero contra extradición a EUA

De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, el procurador general también ofreció sus condolencias a las familias de los 14 elementos de la Secretaría de Marina que murieron la semana pasada tras el desplome de un helicóptero Black Hawk en Los Mochis, Sinaloa.

Ambos líderes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera expedita en la extradición de Caro Quintero.

EBRARD ASEGURA QUE NO HAY RUPTURA EN T-MEC POR CONSULTAS ENERGÉTICAS

Desde Chiapas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que no hay ruptura en el Tratado de Libre Comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá, al referirse a las consultas que pidieron ambos países en materia energética.

“Este tipo de procedimientos son habituales entre socios, que nadie se escandalice, no quiere decir que se va a romper la relación o vamos a tener una crisis, no, no es cierto, eso no es verdad, son procedimientos habituales, el procedimiento de consulta es previo, nos da tiempo para entender bien que es lo que plantea Estados Unidos en su pregunta general y cuáles son los argumentos de México”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.