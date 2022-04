Fotos y videos: Primera Consulta de Revocación de Mandato en México

La jornada para participar en la Revocación de Mandato inició con una ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) , en la Ciudad de México, encabezada por el presidente consejero, Lorenzo Córdova, quien pidió a los políticos que respeten las leyes y que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional.

