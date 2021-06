Francia realiza primera vuelta de elecciones regionales

Si históricamente la llegada de la ultraderecha al poder ha sido una ‘línea roja’ para gran parte de los franceses, ahora ya hay una mayoría que no ven problema alguno en que culmine el ascenso que siempre se le ha resistido. Un 51 por ciento de los ciudadanos creen que una victoria de Agrupación Nacional en las regionales no constituye un peligro para la democracia, según un sondeo de IFOP publicado esta semana por el ‘Journal du Dimanche’.

You may also like