Funcionario de India bebe agua de “río sagrado” y termina hospitalizado; quería demostrar la limpieza del lugar

Bhagwant Mann, el primer ministro de Punjab en Nueva Delhi, probó el agua del riachuelo sagrado Kali Bein durante el aniversario número 22 de una campaña de limpieza en este lugar. Aunque tuvo la intención de demostrar que el agua estaba en un buen estado, un par de días después fue trasladado a un hospital con urgencia porque contrajo una enfermedad estomacal.

Según las tradiciones de la región, el agua del Kali Bein permanece bendita tras haber sido tocada por los pies de Guru Nanak Sahib, fundador e iluminado del sijismo que es venerado tanto por hindúes como por musulmanes en India, al haber declarado la unificación de un solo dios para ambas religiones.

Aunque en teoría esta agua no puede contaminarse ni enfermar a quien la ingiera, el diagnóstico que recibió el primer ministro una vez ingresado en el Hospital Indraprastha Apollo, de Delhi, fue que el agua sucia había hecho estragos en su cuerpo, por lo que su administración informó en redes sociales que debía permanecer bajo observación.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022