Gabriel Boric extiende estado de emergencia por violencia al sur de Chile

Los problemas no partieron con la llegada del actual gobierno “ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía”, señaló en su exposición de motivos la ministra de Interior, Izkia Siches, al argumentar que la violencia en esas zonas no comenzó con la llegada al gobierno de Boric, el 11 de marzo.

You may also like