TRASLADAN A GARCÍA LUNA A LA CÁRCEL MÁS PROTEGIDA DE LOS #ESTADOSUNIDOS, ADX FLORENCE, UN LUGAR CON ACCESOS RESTRINGIDOS PARA HABLAR, SALIR AL PATIO, CONTACTO CON FAMILIARES , SERÁ QUE PRESIONAN AL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL PARA SER TESTIGO DE LA FISCALÍA EN EU, VEREMOS QUE CONTINÚA.
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García Luna a la cárcel más segura y protegida de Estados Unidos.
TRASLADAN A GARCÍA LUNA A LA CÁRCEL MÁS PROTEGIDA DE LOS #ESTADOSUNIDOS, ADX FLORENCE, UN LUGAR CON ACCESOS RESTRINGIDOS PARA HABLAR, SALIR AL PATIO, CONTACTO CON FAMILIARES , SERÁ QUE PRESIONAN AL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL PARA SER TESTIGO DE LA FISCALÍA EN EU, VEREMOS QUE CONTINÚA.
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